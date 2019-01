Évènement

R&DV du Plateau Inria : Mesurer et analyser le monde avec les objets connectés

Chaque mois, de 9h15 à 10h30, ne manquez pas « Les R&DV du Plateau » organisés sur le Plateau Inria situé à EuraTechnologies . Une équipe de recherche Inria viendra à la rencontre des entreprises régionales afin de soutenir le transfert de technologies vers l’écosystème régional. Inscrivez-vous à la session du lundi 21 septembre pour découvrir Crowdify , une plate-forme logicielle de crowdsensing permettant la collecte de données auprès de communautés mobiles privées. Date : 21/09/2015

21/09/2015 Lieu : Plateau Inria à Euratechnologies, Lille

Un rendez-vous « R&D » à ne pas manquer

Jeune entreprise, start-up, PME … répondre au marché, satisfaire vos clients, vous développer sont des préoccupations de chaque instant. L’innovation est un levier majeur pour répondre à ces enjeux. Afin de pouvoir répondre à vos besoins d’innovation technologiques, Inria vous propose chaque mois, de découvrir les avancées développées par ses équipes de recherche. Un moment privilégié pour rencontrer un chercheur, pour échanger sur vos problématiques de R&D logicielle et imaginer ensemble les pistes de collaborations.

L’équipe de recherche Spirals* : Mesurer et analyser le monde avec les objets connectés

Le smartphone , premier objet connecté très largement répandu, a changé nos habitudes au quotidien. Dans cinq ans, nos comportements continueront d’évoluer avec le nombre croissant des objets connectés qui prennent place dans nos vies. Crowdify , plate-forme logicielle d’analyse IoT, permet et rend simple l’analyse des usages et comportements des utilisateurs et de leurs objets.

Les intervenants :

Christophe Ribeiro, P.-D.G. de Crowdify , porte son intérêt sur les données générées par les objets connectés et les futures évolutions des comportements que ces derniers vont apporter. Il a travaillé sur les thématiques de crowdsensing et de mobilité en tant qu’ingénieur à Inria et dans l’industrie.

Romain Rouvoy, conseiller scientifique de Crowdify , s’intéresse au développement de solutions originales et innovantes pour répondre aux défis scientifiques et techniques de la collecte participative à partir d’objets connectés. Il est également enseignant-chercheur en Informatique à l’université de Lille.

À la fin de cette présentation, Christophe Ribeiro et Romain Rouvoy seront heureux de répondre à vos questions et de partager vos réflexions.

* au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-Université Lille1, CRIStAL.

Mots-clés : Crowd-sensing Crowdify Equipe-projet Spirals Mobile Données Capteurs