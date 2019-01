Convention & partenariat

Les plateformes lilloises en sciences et technologies: l'excellence partagée

Date : 31/03/2016

31/03/2016 Lieu : Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) - Avenue Henri Poincaré, Cité Scientifique, Villeneuve d'Ascq

Mise en place d’une convention de partenariat

L’Université de Lille, le CNRS, Inria, Centrale Lille et l’École Nationale Supérieure de Chimie de Lille soutiennent et mutualisent de grands équipements scientifiques de haute technologie au plus haut niveau international, dont certains sont uniques en Europe. Plusieurs d’entre eux sont également labellisés grands instruments nationaux, alors que d’autres sont membres de réseaux nationaux et européens. Ces équipements viennent en appui des recherches des laboratoires de la communauté scientifique lilloise.

Cet ensemble d’équipements de recherche et de plateformes d’élaboration et de caractérisation avancée en Sciences et Technologies concerne la chimie et les matériaux, la biologie, les biotechnologies et l’agroalimentaire, les technologies de l’information et la communication, la mécanique et le génie civil, la simulation numérique et le calcul haute performance ainsi que l’observation et l’expérimentation en sciences de l’environnement.

Fortes de nombreux partenariats industriels, ces plateformes constituent un atout majeur pour l’attractivité du site lillois, tant au plan international que pour la recherche partenariale avec les acteurs socio-économiques.

De la même façon qu’il a été créé un comité institutionnel pour le pilotage des plateformes en Biologie et Santé, cette démarche est mise en œuvre pour les plateformes en Sciences et Technologies.

