Evènement

L’évènement « Pint of Science » débarque à Lille !

Ce festival international de science organise des soirées scientifiques thématiques dans des bars en Australie, en Espagne, en Italie, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Afrique du Sud, en Autriche, au Canada et au Brésil. La 4e édition mondiale de Pint of Science aura lieu les 23, 24, 25 mai 2016. Et cette année, l’évènement débarque à Lille en partenariat avec le centre de recherche Inria Lille – Nord Europe. Date : 23/05/2016 au 25/05/2016

23/05/2016 au 25/05/2016 Lieu : Au Bistrot de St So’ – Gare Saint-Sauveur, boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille

Cette année, la science se fait (enfin) mousser à Lille

En 2016, ce sont 19 villes à travers le monde qui accueillent le festival Pint of Science. Douze bénévoles sont investis depuis plusieurs mois pour implanter au mieux le festival au cœur de la capitale des Flandres.

Plusieurs objectifs :

Rendre la science accessible à tous #SciencePourTous

Promouvoir la vulgarisation scientifique

Explorer les sujets en compagnie d’expert(e)s

Casser les codes habituels de la conférence scientifique #ByebyeLesPupitres

Convaincre M. et Mme Tout le monde qu’ils vont adorer nos événements

Valoriser la science made in Lille métropole #LilleIsScience

Renforcer les liens entre les acteurs de la recherche

Découvrez le programme des 3 jours

lundi 23 mai 2016

Demain tous martiens?

Alain Souchier (Association Planète Mars), Paul Wohrer ( International Space University), Philippe Arbeille (Hôpital Trousseau de Tours)

La Science rejoindra-t-elle la fiction? Après avoir foulé la Lune, l’Homme jette son dévolu sur Mars. La conquête spatiale s’aventure toujours plus loin et les scientifiques redoublent d’imagination et d’efforts pour permettre à l’Humanité de poser un pied sur la fameuse planète rouge. Mars parait accessible, mais comment y aller? Des Hommes sont-ils prêts physiquement et mentalement pour un trajet de six mois et un retour incertain? La colonisation humaine de Mars est-elle envisageable ou est-ce un fantasme?

mardi 24 mai 2016

Le graphène, un super matériau sous stéroïdes

Annick Loiseau (Onera), Didier Betbeder (Team Nanomédecine Inserm Lille), Emmanuelle Pichonat & Emiliano Pallechi (IEMN Lille)

Vous rêvez d’un téléphone utilisable plus d’une journée? D’une voiture électrique pouvant parcourir + de 800 km? D'écrans plus souples? Un matériau pourrait transformer ces rêves – et bien d’autres – en réalité : le graphène! + résistant que l’acier, + dur que le diamant, meilleur conducteur électrique que le cuivre et le silicium, et aussi flexible, ultraléger...

mercredi 25 mai 2016

Être ami, combien ça coûte ?

Fanny Chevalier (Inria Lille -Nord Europe), Nicholas Vieuxloup (Wolf & Jones), Yannick Lebtahi (UFR LEA, Université Lille 3)

Nom, âge, ville, diplôme, goût, photo/lieu de vacances, diplômes, votre boisson préférée … voici le prix à payer pour profiter des réseaux sociaux. Ces outils font aujourd’hui partie intégrante de nos vies pour nous informer, partager, communiquer avec nos amis proches et lointain, mais ils récoltent au passage de nombreuses informations personnelles. Vous voulez en savoir plus ? Cela vous coûtera votre nom, prénom et adresse mail !

Mots-clés : Lille Pint of science