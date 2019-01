Evénement

Journée #FranceIA, la nouvelle stratégie en Intelligence Artificielle

Les Journées de l’IA se tiendront sur l’ensemble du territoire French Tech du 1er au 3 mars 2017.EuraTechnologies organise le mercredi 1er mars une demi-journée consacrée aux enjeux de l’intelligence artificielle et invite chercheurs, startupeurs ainsi que le grand public à venir découvrir et échanger sur les avancées et les perspectives de création que l’intelligence artificielle permet. Cet après-midi, de 14h30 à 17h, sera également ponctuée de démonstrations, projections. L'équipe-projet Sequel, experte en machine learning, interviendra lors de la table ronde sur l'IA et le commerce. Date : 1/03/2017

1/03/2017 Lieu : Auditorium d'EuraTechnologies - 165 avenue de Bretagne, Lille

Les technologies d’intelligence artificielle représentent un potentiel majeur pour la recherche, le développement de nouveaux produits et services et de filières industrielles innovantes, mais posent également de nombreuses questions éthiques, sociales et sociétales. Dans ce contexte, la French Tech souhaite mobiliser tous les membres de la communauté IA et fédérer les nombreuses initiatives émergentes en France pour définir une stratégie nationale concertée et mettre en avant le potentiel de la France dans ce domaine essentiel pour l’avenir.

Programme lillois situé à EuraTechnologies

L’après-midi se décomposera en 2 temps :

– 14h : début de l’accueil des participants

– 14h30 : Introduction de la stratégie FranceIA par Sébastien Konieczny, Directeur de Recherche CNRS au Centre de Recherche en Informatique de Lens (CRIL)

– 14h45 : Table Ronde Robotique : « Quels sont les nouveaux usages de l’Intelligence Artificielle ? »

Intervenants : Céline Van (Robonumérique), CETIM, Thomas Haessle (Yumii), Actemium, Hervé Brunet et Sébastian Eychenne pour Festo

– 15h45 : Démos techniques

– 16h10 : Table Ronde Commerce : « L’Intelligence Artificielle, un levier de croissance ? »

Intervenants : Philippe Preux, Jérémy Mary (équipe-projet Sequel, Inria), Pierre Blanc (Picom), Forent Empiss (Nuukik), Mouhamad Dimassi (Try & Fit).

David Simplot, conseiller scientifique du P.-D.G d’Inria, et Raouti Chehih, directeur d'EuraTechnologies, seront les modérateurs des échanges.

A l’issue de cet événement les restitutions seront ensuite envoyées à la Mission French Tech et les meilleures idées et propositions pourront être intégrées dans la stratégie nationale #FranceIA qui sera dévoilée le 21 Mars 2017.

Entrée libre, inscription obligatoire

