Evènement

Journée ambition PME

Organisée par Systematic Paris-Région, la JAP est le rendez-vous dédié aux entrepreneurs qui souhaitent développer leur réseau, capter les nouvelles tendances et bénéficier de conseils sur l’ensemble des leviers de croissance des entreprises (business, stratégie, financement, RH et compétences, export…) et faire du Business. David Simplot-Ryl, directeur du centre de recherche Inria Lille – Nord Europe interviendra lors d’une conférence thématique. Date : 13/10/2016

13/10/2016 Lieu : Paris, Eurosites George V

Votre rendez-vous Business

Rassemblant plus de 500 professionnels (PME innovantes, Business Angels, Venture Capitalist, laboratoires de recherche et représentants de grands groupes), cette journée dédiée aux acteurs de l’innovation numérique vous permettra de rencontrer des partenaires business et de saisir des opportunités uniques !

Cette année, la JAP sera dédiée à l’entrepreneuriat et couvrira tout au long de la journée, les différentes phases de la croissance des entreprises pour apporter aux visiteurs des solutions concrètes pour développer leur business et leur permettre d’accéder au marché (Rencontres acheteurs et rencontres investisseurs, Solainn™, Export Impulse, SysMedTic ou encore le Club Open Business™).

La 8e édition de la journée Ambition PME aura lieu le 13 octobre 2016 à Paris.

Un programme riche

De 9h à 19h, la JAP propose un programme riche autour du Buisness. La matinée s’organisera autour de plénières, conférences thématiques et networking… L’après-midi, 16 PME en hyper-croissance accompagnées dans le cadre du programme « Croissance des Entreprises » présenteront leurs produits et services innovants sur l’Allée des Champions.

David Simplot-Ryl, directeur du centre Inria de Lille interviendra durant les conférences thématiques de la matinée, lors de la session « Vers un rapprochement PME / ETI et monde académique » prévue de 10h15 à 11h15.