JEIA : Journée de l’enseignement de l’informatique et de l’algorithmique

Evènement

La JEIA 2017, journée dédiée à l’enseignement de l’informatique et de l’algorithmique aura lieu le mercredi 8 février à la cité scientifique de Villeneuve d’Ascq, en partenariat avec Inria, l’Université de Lille - sciences et technologies et la SIF (Société informatique de France). À destination des acteurs et curieux de l’enseignement informatique de tout niveau, cet évènement sur inscription propose une série de conférences et d’ateliers permettant la réflexion et les échanges autour de l’enseignement numérique.