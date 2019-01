Conférence

ECC 15 : European Control Conference

Dans le cadre de la conférence ECC 15 qui se déroulera à Linz en Autriche, du 15 au 17 juillet 2015, l'équipe-projet Non-A participera à une session tutorielle qu'elle a organisée. Cette session portera sur un thème ouvrant de nouvelles perspectives en automatique : les questions de convergences non-asymptotiques (en temps fini) pour des systèmes dynamiques de différentes natures. Date : 15/07/2015 au 17/07/2015

L'équipe-projet Non-A (commune avec Centrale Lille, le CNRS et l'Université Lille1*) organise une session tutorielle lors de la conférence ECC 15 sur les questions de convergences non-asymptotiques (en temps fini) pour des systèmes dynamiques de différentes natures.

« L'homogénéité est une propriété adaptée aux fonctions ou champs de vecteurs préservant certaines invariances par changement d'échelle (dilatation). Cette propriété peut être facilement vérifiée et les propriétés "locales" deviennent "globales" grâce à cette propriété d'invariance par changement d'échelle. Ainsi, de nombreux concepts fondés sur les notions de solutions pour des systèmes dynamiques peuvent être traités en utilisant cette théorie de l'homogénéité.

Par exemple l'analyse de la stabilité, la stabilité de temps fini, l'approximation de système, l'analyse de la contrôlabilité/observabilité, la stabilisation, la conception d'observateurs, pour ne citer que quelques-uns. Les tendances actuelles sont: l'homogénéité bi-limite (Andrieu, Praly, Astolfi, 2008), l'homogénéité locale (Efimov et Perruquetti, 2010), l'homogénéité des systèmes à retards (Efimov et Perruquetti, 2011), l'homogénéité des inclusions différentielles (Orlov, 2008; Levant, 2005; Bernuau, Efimov, Perruquetti, 2013), l'homogénéité des équations aux dérivées partielles (Polyakov, Efimov, Perruquetti, 2015).

L'objectif de cette session tutorielle est de donner un aperçu de cette propriété pour les équations différentielles ordinaires avec quelques utilisations pour l'analyse de systèmes non linéaires, puis de présenter les récents résultats développés pour les systèmes à retards, les inclusions différentielles et les équations aux dérivées partielles.

La session de tutorielle est construite autour d'une présentation principale, donnée par Matthias Kawski (USA) qui partira des notions de bases pour développer des points de vue géométrique, algébrique et analytique. Puis quatre présentations courtes présenteront les nouvelles tendances: deux pour les PDE par Lionel Rosier (France) et Andrey Poliakov (Non-A, Inria Lille - Nord Europe, France), une pour les inclusions différentielles par Arie Levant (Israël) et une pour les systèmes à retards par Denis Efimov (Non-A, Inria Lille - Nord Europe, France). »

* au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-Université Lille1, CRIStAL.

Mots-clés : European Control Conference Convergences non-asymptotiques Systèmes dynamiques Equipe Non-A