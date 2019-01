Evènement

Compas’2015 : Conférence en parallélisme, architecture et système

Organisée par le laboratoire CRIStAL, la conférence Compas’2015 en parallélisme, architecture et système aura lieu du 30 juin au 3 juillet prochain à Lille. Inria est partenaire de l’évènement, en association avec Polytech’Lille et l’Université de Lille 1. Romain Rouvoy, chercheur au sein de l’équipe-projet Spirals d’Inria Lille – Nord Europe est à cette occasion président du comité d’organisation. Date : 30/06/2015 au 3/07/2015

Compas est la Conférence d’informatique en Parallélisme, Architecture et Système . Depuis 2013, elle regroupe en une identité unique les trois précédentes conférences francophones RenPar (Rencontres francophones du Parallélisme), SympA (Symposium en Architectures nouvelles de machines) et CFSE (Conférence Française en Systèmes d’Exploitation).

Compas'2015 aura lieu du 30 juin au 3 juillet 2015 à Villeneuve d'Ascq, à l'Université Lille 1. Elle est organisée par le Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille (CRIStAL), en partenariat avec le centre de recherche Inria Lille – Nord Europe, Polytech’Lille et l’Université de Lille 1. Parmi le comité d’organisation et de pilotage se trouvent ainsi des membres des équipes-projets Dreampal (commune avec le CNRS et l'Université Lille1*) et Spirals (commune avec l'Université Lille 1).

Depuis de nombreuses années, les sessions de la conférence Compas conjuguent un programme riche incluant des contributions scientifiques de qualité ainsi que des moments privilégiés pour favoriser la rencontre de chercheurs confirmés, de jeunes chercheurs et d'industriels autour des thématiques du parallélisme, de l'architecture et des systèmes. Compas permet de renforcer les liens entre équipes de recherche du monde francophone et favorise l’émergence de nouveaux sujets de recherche et collaborations.

* au sein de l'UMR 9189 CNRS-Centrale Lille-Université Lille1, CRIStAL.

Mots-clés : Compas Architecture Equipe Dreampal Parallélisme Système Equipe Spirals