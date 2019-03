Business cases : biologie, santé et numérique

Rendez-vous Inria

Le Pôle NSL et Inria vous invitent le jeudi 28 septembre 2017, de 8h15 à 12h à l'ILIS- faculté ingénierie et management de santé, pour un retour d'expériences sur les collaborations entre entreprises des domaines "biologies & santé" et la recherche publique en "mathématique & informatique". Date : 28/09/2017

28/09/2017 Lieu : ILIS- Faculté Ingénierie et Management de Santé - 42 rue Ambroise Paré, 59120 LOOS

• 8h15 : Accueil café

• 8h45 : Introduction

Introduction de la matinée par :

Isabelle Herlin , directrice du centre Inria Lille - Nord Europe,

, directrice du centre Inria Lille - Nord Europe, et Étienne Vervaecke , directeur du pôle nutrition santé longévité.

• 9h-11h : Retours d'expériences

Neotrope

Neotrope est une TPE spécialisée en "informatique émotionnelle". Elle conçoit, développe et édite des solutions légères et mobiles de mesure des états émotionnels et cognitifs. Après la production de O.zen - produit grand public édité par Ubisoft - Neotrope développe Affect-tag , première solution mobile de mesure in vivo des émotions pour la recherche marketing, les tests utilisateurs et les médias.

Cas concret de collaboration R&D :

Affect-tag est un système qui repose sur l'acquisition et le traitement des données physiologiques via un bracelet connecté propriétaire. La capacité à opérer des mesures fiables en environnement écologique nécessite le prétraitement des signaux physiologiques afin d'en supprimer les artefacts dus au mouvement. Olivier Janin présentera la collaboration entre Neotrope et l'équipe-projet Non-A du centre Inria de Lille, qui visait à développer un algorithme embarqué assurant un prétraitement efficace en temps réel des données mesurées.

Intervenant :

Olivier Janin, CEO de Neotrope .

Équipe-projet Modal, Inria et C4X Discovery

L'objectif de l’équipe-projet Modal du centre Inria de Lille (commune avec le CNRS, l'université Lille 1 et l'université Lille 2*) est de concevoir des modèles mathématiques pour l'analyse de grands nombres de données hétérogènes et complexes.

Les outils et prototypes logiciels développés par l'équipe-projet Modal permettent de faire de la classification et du scoring de données mixtes et manquantes ainsi que de l'apprentissage et de la prédiction.

Cas concret de collaboration R&D avec C4X Discovery :

C4X Discovery est une société spécialisée dans la découverte, par analyse génétique, de nouvelles cibles thérapeutiques et le développement des médicaments ou plus généralement des molécules associées à ces cibles ayant une probabilité élevée de succès (effet thérapeutique positif & diminution des risques cliniques).

Christophe Biernacki et Olivier Delrieu de C4X Discovery illustreront leur collaboration de recherche sur les approches statistiques développées pour augmenter la probabilité d’observer un effet thérapeutique.

La présentation évoquera les modalités de collaboration, les résultats attendus, les bénéfices / risques respectifs...

Intervenants :

Christophe Biernacki, professeur à l'université de Lille, responsable de l'équipe-projet Modal et directeur scientifique du centre Inria Lille - Nord Europe.

Olivier Delrieu, VP de C4X Discovery .

Genes Diffusion

Genes Diffusion est une société spécialisée dans la sélection d'animaux d'élevage. À ce titre, elle propose à tous les acteurs de l'élevage bovin, porcin, cunicole** ou équin (éleveurs, entreprises de sélection, coopératives,...) des services sur mesure de biotechnologie avancée notamment l'évaluation génétique, la transplantation embryonnaire ou l'insémination artificielle.

Cas concret de collaboration R&D :

Genes Diffusion a lancé en 2014 son service d'évaluation génétique "GDSCAN ", issu d'une collaboration avec l'institut Pasteur. Dans le cadre de l'évolution de ce service pour sélectionner rapidement, avec une grande fiabilité et à faible coût des variétés d'animaux pour leur résistance, leurs caractéristiques morphologiques ou leur adaptation à des conditions d'élevage, Christophe Audebert présentera l'intérêt de collaborer entre acteurs privés du domaine de la biologie et la recherche publique dans le domaine du numérique. L'intervention s'appuiera sur deux projets réalisés et évoquera les modalités de collaborations, les résultats attendus, les bénéfices / risques respectifs...

Intervenant :

Christophe Audebert, r esponsable scientifique génomique chez Genes Diffusion .

• 11h-12h : Rendez-vous B to B

Vous avez envie de monter un projet collaboratif ? Venez rencontrer des partenaires potentiels et discuter avec les équipes NSL qui pourront vous aider dans le montage. Pour être accompagnés dans la recherche de partenaires, envoyez-nous dès maintenant vos idées de projets.

Inria , institut de recherche dédié au numérique, promeut « l'excellence scientifique au service du transfert technologique et de la société ». Inria emploie 2700 collaborateurs issus des meilleures universités mondiales, qui relèvent les défis des sciences informatiques et mathématiques. L’institut rayonne sur le territoire français à travers ses huit centres de recherche. Le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe, créé en 2008, compte 360 personnes dont 300 scientifiques répartis dans seize équipes de recherche. Reconnu pour son implication forte dans le développement socio-économique sur le territoire des Hauts-de-France, le centre de recherche Inria Lille - Nord Europe s’engage, aux côtés de ses partenaires académiques, institutionnels et industriels, sur les grands chantiers de recherche et d’innovation dans le domaine du numérique.

* au sein de l'UMR 8524 CNRS-université de Lille − sciences et technologies, Laboratoire Paul Painlevé, et de l'EA 2694 "Santé Publique : épidémiologie et qualité des soins" de l'université de Lille − droit et santé.

** se rapportant aux lapins.

Localisation

