La finance : pyromane ou pompiers des effondrements ? Première partie

L'équipe de recherche STEEP poursuit son cycle de conférences interdisciplinaires Comprendre et Agir et s'interroge sur le rôle de la finance, pyromane ou pompiers des effondrements. Denis Dupré, membre de l'équipe STEEP et enseignant-chercheur en finance, éthique et écologie territoriale, interviendra lors de cette conférence, exceptionnellement organisée en deux parties : le 5 décembre 2019 puis le 23 janvier 2020. Date : 5/12/2019

5/12/2019 Lieu : Inria Grenoble Rhône-Alpes - Montbonnot Saint Martin - Grand Amphithéâtre - de 11h30 à 13h

Intervenant(s) : Denis Dupré

Première partie : La Finance : pyromane des effondrements ?

En quoi la finance moderne a-t-elle une part de responsabilité dans l’effondrement écologique et l’effondrement sociétal ? Dans cette conférence, nous détaillerons le fonctionnement technique des produits financiers (dette, monnaie, produits dérivés, trackers etc.) et des institutions (Shadow banking, Dark pool, Off-shore et Tax haven etc.). Nous soulignerons leurs impacts sur les sociétés humaines et sur l’environnement écologique.

Seconde partie : Les finances : pompiers des effondrements ?

En quoi des pratiques financières autres peuvent limiter les effondrements écologiques et les effondrements sociétaux ? Dans cette conférence, nous détaillerons le fonctionnement technique de ces autres finances (green Quantitative easing, Crowd funding, tontine, société commandite, coopérative, fonds éthiques etc.). Comment redéfinir les pratiques institutionnelles (contrôle des capitaux, encadrement du crédit, réglementation bancaire etc. ) ? Comment repérer le Green washing ? Comment contrôler que cette “finance autrement” atteint ses objectifs ?

Denis Dupré est membre de l’équipe STEEP. Après avoir été diplômé ingénieur de l’École des Mines et travaillé dans divers organismes bancaires, Denis Dupré est désormais enseignant-chercheur en finance, éthique et écologie territoriale depuis plus de 20 ans à l’Université Grenoble-Alpes et à l’ENSIMAG (Institut National Polytechnique de Grenoble). Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages en finance, économie financière, éthique et écologie et propose de mieux comprendre les enjeux sociaux, écologiques et politiques de nos actions sur son site “Crises et éthique de l’action”.

Les conférences - débats "Comprendre et Agir" éclairent les questions de société pour agir sur notre monde.

Elles s’adressent à tous et toutes, citoyennes et citoyens, chercheurs et chercheuses, et se fixent pour but de mettre en évidence dans un langage accessible, les connaissances scientifiques pointues et les questionnements éthiques pour participer à la décision et pour agir ensemble sur un monde partagé.

L’exposé de 30 à 45 minutes est suivi d’un débat avec le public.

