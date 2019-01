Découvrez les activités en Aquitaine

Une semaine entièrement dédiée à la mémoire

La deuxième édition de la semaine de la mémoire organisée à Bordeaux par l'Observatoire B2V des mémoires aura lieu du 19 au 25 septembre 2016. À cette occasion découvrez l'ensemble des activités proposées, notamment la conférence d'Hélène Sauzeon et Charles Consel de l'équipe PHOENIX. Elle se déroulera le 21 septembre à 15h à Cap Sciences et est intitulée "Un nouvel outil d'apprentissage chez l'enfant autiste". Date : 19/09/2016 au 25/09/2016

Dans le cadre de la semaine de la mémoire, Inria propose 2 activités :

Une conférence intitulée "Un nouvel outil d'apprentissage chez l'enfant autiste", proposée par Hélène Sauzéon et Charles Consel de l'équipe PHOENIX. Cap Science le 21 septembre à 15h.

Les outils numériques s’invitent de plus en plus dans les pratiques pédagogiques ou rééducatives des enfants avec trouble cognitif. Ces outils (logiciels sur téléphone, tablette ou ordinateur) adressent les apprentissages scolaires (lecture, écriture, mathématique, etc), la communication, la gestion du temps, les scénarios d’interaction sociale, etc. Nous présenterons un aperçu de ces outils en dressant les avantages et limites à travers les études portant sur l’efficacité de ces outils comme moyens de soutenir les apprentissages scolaires et/ou les comportements socio-adaptatifs de ces élèves avec trouble cognitif. Puis, sera présenté le projet Collège+ de l’équipe Phoenix (Inria Bordeaux) dont l’objectif est d’évaluer l’efficacité d’un assistant numérique sur tablette pour accompagner la primo-inclusion en classe ordinaire de collégiens avec troubles du spectre autistique ou présentant une déficience intellectuelle. Une attention particulière sera portée à la démarche de « design participatif » et d’évaluation des bénéfices qui semblent selon nous essentielles à l’adoption de tels outils par toutes les parties prenantes (élèves, enseignants, AVS, rééducateurs, etc).

Réservation souhaitée

Un atelier sur la mémoire informatique (complet)

L'équipe FLOWERS accueil 30 élèves de CM1 pour un atelier autour de la programmation informatique et la mémoire des ordinateurs.

Atelier complet

Mots-clés : Mémoire Science PHOENIX Autiste Inauguration Inria Cap Sciences