Evénement

Rencontre : Comment le numérique nous aide à changer ?

Pascal Guitton, professeur d'informatique à l'Université de Bordeaux et chercheur à Inria, abordera les liens entre numérique et changements de comportements individuels et sociaux lors de la rencontre du cycle de conférence "Science et Développement Durable" organisé par la Maison Ecocitoyenne. Date : 30/06/2016

30/06/2016 Lieu : Maison écocitoyenne, Quai Richelieu, 33000 Bordeaux

Maison écocitoyenne, Quai Richelieu, 33000 Bordeaux Intervenant(s) : Pascal Guitton

Pascal Guitton Organisateur(s) : Maison écocitoyenne

Aujourd’hui, on modélise et on simule numériquement de nombreuses données, c'est-à-dire qu'on peut créer des modèles et anticiper des phénomènes . Il est notamment possible de suivre les évolutions (passées, présentes et futures) de tous les composants de notre environnement : sous-sol, eau (mers et rivières), air, atmosphère, vies végétale et animale, bruit.

Ces modélisations et simulations servent de base, soit de façon isolée, soit en les combinant, à des sujets transverses que Pascal Guitton émaillera d'exemples pendant la rencontre : évolutions climatiques, énergie (production, transport, consommation), pollutions, transports, gestion du trafic, smart cities...

Si ces applications accompagnent les changements de comportements individuels et sociétaux, ces avancées soulèvent également de nombreuses questions sociétales :

- qu'est-ce que les "Crowd fonctions" changent dans notre rapport aux autres ?

- quelles sont les dernières application dans l'éducation, les sciences, l'art, le sport ?

- qui de la confidentialité des données et de l'éthique ?

Rendez-vous le jeudi 30 juin à 18h pour évoquer l'ensemble de ces sujets passionnants ! (entrée libre et gratuite).

Mots-clés : Pascal Guitton Sciences du numérique Modélisation Simulation