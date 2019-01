9ème édition du Colloque International sur les Parallel Matrix Algorithms and Applications

Colloque

La 9e édition du congrès international intitulé "Parallel Matrix Algorithms and Applications " (PMAA 16) est organisée par Inria, le CNRS, Bordeaux INP et l’université de Bordeaux et se tiendra du 6 au 8 Juillet 2016 à Bordeaux, Victoire.

Ce congrès réunira chercheurs et experts internationaux issus de différentes disciplines et ayant un intérêt commun dans le domaine du calcul haute performance (Multicore, Manycores et GPU) et de ses applications pour la simulation intensive.