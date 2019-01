Colloquium du Centre

Albert Bijaoui est né le 18 avril 1943 à Monastir (Tunisie). Ancien élève de l’École Polytechnique (1962-1964), il a ensuite préparé sa thèse de doctorat d'état à l’Observatoire de Paris, et il l'a soutenue à l’Université Denis Diderot (Paris VII) en mars 1971. Stagiaire puis Attaché de recherche au CNRS à l’Observatoire de Paris, puis à l’Observatoire de Nice, il est devenu Astronome à l’Observatoire de Nice en 1972. Il est astronome émérite de l'Observatoire de la Côte d'Azur depuis 2009. Il a été directeur du laboratoire Cassiopée (UMR CNRS/OCA) entre 2004 et 2007. Il est membre correspondant de l'Académie des Sciences de Paris depuis 1997.

Ses travaux de recherche ont porté sur différents aspects liés à l’imagerie astronomique. Il a débuté en participant au développement de l’électronographie avec l’étude et l’interprétation des propriétés de la caméra électronique et son exploitation à des fins astrophysiques. Ensuite il s’est impliqué, en particulier dans le cadre du Centre de Dépouillement des Clichés Astronomiques qu'il a créé et dirigé entre 1973-1981, dans le développement de nouvelles méthodes d’analyse des données astrophysiques et la création de logiciels permettant de les exploiter. Ceci a concerné en particulier l’analyse bayesienne, l’analyse des images, l’exploitation de la transformation en ondelettes et de méthodes multiéchelles, la mise en œuvre de méthodes de séparation aveugle de sources, l’analyse d’images multibandes et l’ajustement à partir de grilles de modèles. Ces travaux ont été appliqués à plusieurs domaines scientifiques en astrophysique, en observation de la Terre et en imagerie médicale.

Ses travaux récents concernent son implication dans la préparation de la mission astronomique de l’ESA Gaia principalement pour la détermination des paramètres physiques des étoiles à partir de leurs spectres.