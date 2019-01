La modélisation des oscillations solaires

Laurent Gizon est Directeur du département "Intérieur du soleil et des étoiles" à l'Institut Max Planck pour la recherche sur le système solaire et professeur de physique à l’université de Goettingen, en Allemagne. Le but principal de son travail est d’exploiter les observations des oscillations solaires pour imager l'intérieur du soleil en trois dimensions. Il collabore activement avec Hélène Barucq, Juliette Chabassier, et Marc Duruflé de l’équipe Magique 3D située à Pau pour développer des méthodes numériques pour l’héliosismologie. Laurent Gizon est ingénieur diplômé de SUPAERO Toulouse, et docteur en physique de l'Université de Stanford en Californie. Il est impliqué dans plusieurs missions spatiales: le Solar Dynamics Observatory (NASA) qui est en opération, et les futures missions Solar Orbiter et PLATO (ESA). La mission PLATO, qui est prévue pour 2025, s’appuie sur la sismologie des étoiles pour caractériser les propriétés physiques des exoplanètes. Pour son travail en héliosismologie, il a reçu le prix JOSO de physique solaire en 2005, le prix Karen Harvey de l’American Astronomical Society en 2009, et deux NASA Achievement Awards.