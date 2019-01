Vers une intégration des nanosciences algorithmiques ?

Stéphane Redon

Responsable équipe-projet NANO-D, Inria

Stéphane Redon est responsable de l’équipe projet NANO-D au sein du Centre de recherche Inria Grenoble – Rhône-Alpes. Diplômé de l’Ecole Polytechnique en 1998, il obtient une maîtrise ès sciences de l’Université Pierre et Marie Curie en 1999. Il acquiert ensuite son doctorat en 2002 à l’Université d’Evry grâce à ses travaux de recherches menés au sein d’Inria - Rocquencourt sur la simulation interactive robuste des systèmes de corps rigides et ses applications de prototypage virtuel et d’animation effectués en collaboration avec le Docteur Sabine Coquillart et le Professeur Abderrahmane Cheddar. A la suite de cela, il passera deux ans dans le Département des sciences du numérique à l’Université de Caroline du Nord (Chapel Hill) où il travaillera de pair avec le Professeur Ming C. Lin et fera partie de l’équipe de recherches GAMMA en tant que Post-doctorat. Parmi ses sujets de prédilection, on peut citer la conception d’environnements virtuels robustes et réalistes en temps réel, la détection de collision, le retour haptique, la planification de mouvements, la simulation multi-échelles adaptatives et la biologie moléculaire numérique. Le cœur de ses travaux de recherche porte aujourd'hui sur le développement des méthodes numériques pour la modélisation et la simulation des nano-systèmes naturels et artificiels. Il est, de plus, le principal architecte et développeur de la plate-forme logicielle SAMSON dans le domaine des nano-sciences.

Site internet du projet NANO-D