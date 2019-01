Recrutement

Inria présent au forum Ingénib

Le jeudi 24 novembre 2011, le centre Inria Bordeaux-Sud Ouest participera au forum Ingénib organisé par l'ENSEIRB-MATMECA. A la recherche d'un stage ou d'un emploi ? Venez rencontrer nos ingénieurs !

Une occasion unique pour en savoir plus sur le développement technologique mené dans les équipes-projets Inria et d'avoir des réponses aux questions que vous vous posez en terme de parcours professionnel. Date : 24/11/2011

24/11/2011 Lieu : ENSEIRB-MATMECA : 1, Avenue du Docteur Albert Schweitzer - 33400 Talence

ENSEIRB-MATMECA : 1, Avenue du Docteur Albert Schweitzer - 33400 Talence Organisateur(s) : ENSEIRB-MATMECA, l'ENSC

Le forum INGENIB est un évènement annuel majeur pour les élèves-ingénieurs de l'ENSEIRB-MATMECA et de l'ENSC, les deux écoles organisatrices de cette manifestation. C'est l'occasion pour les étudiants de rencontrer de nombreuses entreprises, de tailles diverses allant des PME aux multinationales, et issues de domaines d'activité variés : technologies de l'information et de la communication, secteur bancaire, services aux entreprises... Durant cette journée, les entreprises participantes auront l'occasion de présenter leur savoir-faire aux futurs ingénieurs, de les conseiller dans la conduite de leur projet professionnel via des échanges personnalisés sur leur stand et au travers de conférences, et la possibilité de diffuser leurs offres d'emploi et de stage.

En savoir plus sur le forum INGENIB

Localisation

Mots-clés : Centre de recherche INRIA - Bordeaux - Sud-Ouest Emploi Ingénieur Recrutement