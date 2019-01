Conférence

STATLEARN 2013 : "Challenging problems in Statistical Learning"

L'apprentissage statistique joue de nos jours un rôle croissant dans de nombreux domaines scientifiques et doit de ce fait faire face à des problèmes nouveaux. Il est par conséquent important de proposer des méthodes d'apprentissage statistique adaptées aux problèmes modernes posés par les différents champs d'application. Outre l'importance de la précision des méthodes proposées, elles devront également apporter une meilleure compréhension des phénomènes observés. Date : 8/04/2013 au 9/04/2013

Lieu : Place de la Victoire, Bordeaux

Place de la Victoire, Bordeaux Intervenant(s) : ALEA, CQFD

Afin de faciliter les contacts entre les différentes communautés et de faire ainsi germer de nouvelles idées, cette conférence d'audience internationale (en langue anglaise) sur le thème «Challenging problems in Statistical Learning» est organisée les 8 et 9 avril 2013 sur le site universitaire de la Victoire à Bordeaux par les équipes CQFD et ALEA du Centre de Recherche Inria Bordeaux - Sud-Ouest et l'équipe "probabilités et statistique" de l'Institut de Mathématiques de Bordeaux. Elle bénéficie également du soutien de la SFdS, du CNRS et du Laboratoire SAMM de Paris 1.

Cette conférence est organisée en 4 demi-journées (avec 3 conférenciers invités par demi-journée) sur les thèmes suivants :

1ère demi-journée : Apprentissage statistique sur les réseaux

Depuis quelques années, de nombreux travaux mathématiques ont été sur les réseaux. Cette session présentera les avancées récentes sur ce thème qui utilisent l’apprentissage statistique.

2ème demi-journée : Méthodes bayésiennes en apprentissage statistique

Les méthodes bayésiennes sont de plus en plus présentes en apprentissage statistique. Cette session présentera les travaux récents sur cette thématique ainsi que les enjeux futurs.

3ème demi-journée : Apprentissage statistique en grande dimension et applications

Depuis la caractérisation du fléau de la dimension par R. Bellman à la fin des années 1950, de nombreux progrès ont permis de faire de l’apprentissage statistique en grande dimension. Cependant, apprendre un modèle statistique quand la dimension p est plus grande que le nombre d’observations n reste un problème d’actualité. En particulier, le traitement statistique des données issues de séquençage ADN entrent dans cette catégorie de problème. Cette session proposera de faire le point sur les avancées récentes dans ce domaine à travers des applications.

4ème demi-journée : Nouveaux et Futurs problèmes en Apprentissage Statistique

Cette session a l’ambition de traiter des problèmes nouveaux et futurs qui apparaissent actuellement en apprentissage statistique. Ces problèmes nouveaux sont souvent révélés par les besoins dans certains domaines d’applications et cette session aura pour but d’aiguiser l’intérêt des jeunes chercheurs pour ces problèmes spécifiques.

