Conférence-débat

Neurotechnologies : vers un Homme augmenté ?

Quelles sont les techniques et avancées scientifiques permettant de contrôler des technologies via le système nerveux ? À quelles fins ces neurotechnologies sont-elles utilisées ? Comment sont-elles perçues par la société et abordée dans les médias ? Date : 22/01/2013

22/01/2013 Lieu : Maison Ecocitoyenne de Bordeaux

Maison Ecocitoyenne de Bordeaux Intervenant(s) : Fabien Lotte – chercheur du Centre spécialisé en interaction cerveau-machine, Didier Paquelin – professeur en sciences de l’information et de la communication, Coraline Loiseau – journaliste scientifique.

Autant de questions qui seront discutées et débattues le 22 janvier lors de la conférences-débat destinée au grand public : « Neurothechnologies : vers un Homme augmenté ? »*, organisée par l’association de médiation scientifique « Dealers de sciences » et à laquelle le centre a choisi de s’associer.

Pour donner à voir et à surtout à comprendre la problématique des neurotechnologies, les DDS ont choisi de croiser les regards de Fabien Lotte – chercheur du Centre spécialisé en interaction cerveau-machine (au sein de l’équipe Potioc) – avec celui d’un professeur en sciences de l’information et de la communication, Didier Paquelin, et d’une journaliste scientifique, Coraline Loiseau.

Pour introduire le sujet, chacun des intervenants fera une courte présentation, puis ils confronteront leurs expertises avant d’échanger avec le public. Echanges qui pourront ensuite se poursuivre de manière plus informelle autour du buffet !

La conférence est accessible aux sourds et malentendants (langue des signes) et aux personnes à mobilité réduite.

