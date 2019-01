Evénement

Conférence Aerovehicles 1

Cette conférence dédiée à l'aérodynamique des véhicules terrestres (voitures, camions, bus, ...) et des trains est organisée à Bordeaux par deux chercheurs de l’équipe MC2 du Centre (Iraj Mortavazi et Charles-Henri Bruneau), en collaboration avec Sinisa Krajnovic de Chalmers University of Technology. Date : 23/06/2014 au 25/06/2014

23/06/2014 au 25/06/2014 Lieu : Bordeaux

Bordeaux Organisateur(s) : Inria et Chalmers University of Technology

Il s’agit d’une des toutes 1ères conférences internationales organisée en Europe sur le sujet, qui réunira industriels et chercheurs du domaine. L’équipe de recherche MC2 du Centre est spécialisée en modélisation, contrôle et calcul pour la mécanique des fluides et la biologie. Lors de cette conférence, elle présentera ses travaux dans le domaine du calcul et du contrôle aérodynamique des véhicules terrestres .

Mots-clés : Mécaniques des fluides Véhicule terrestre Aérodynamique