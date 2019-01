Colloque Robotique et Education : "résultats de recherches et retours d'usages de la robotique dans l'éducation"

Evénement

À l’heure où les sciences du numérique sont omniprésentes dans nos sociétés, le développement de dispositifs d’éducation à l’informatique et à la robotique est devenu un enjeu majeur.

Cette deuxième édition du colloque Robotique et Éducation organisée par Inria -Bordeaux Sud-Ouest* se tiendra les 22 et 23 juin à l’Agora (Domaine du Haut Carré, Talence). Elle permettra de débattre sur les enjeux autour de la formation et de la mise en place d’activités scolaires (apparaissant désormais dans les programmes officiels) et extrascolaires (temps d’accueil périscolaire, centres de cultures scientifiques et technique, FabLab). Des acteurs majeurs du monde de la recherche, de l'éducation, de l'entreprise, des associations, des collectivités locales, partageront leurs expériences et leurs projets en matière d’initiation aux sciences du numérique.