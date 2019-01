Rencontre collaborative

CQFD met la fiabilité et la sureté de fonctionnement à l'honneur

Le 8 avril, le Centre Inria Bordeaux – Sud-Ouest accueillera la 17e rencontre Math-Industrie. Son objectif : faire se rencontrer et dialoguer, industriels et mathématiciens autour de problèmes ouverts relatifs à la fiabilité et à la sureté de fonctionnement. Date : 8/04/2013

Date : 8/04/2013

Organisateur(s) : Inria, Université de Bordeaux, IMB, UPPA, SMAI, SFDS, Astrium ST, AMIES

À l’initiative de la SMAI et du CNRS, avec le soutien de l’INRIA et en association avec la SFDS, la SMF ou autres associations selon les thématiques, un cycle de demi-journées est organisé pour présenter les applications des mathématiques dans l’industrie et les services de façon à renforcer les liens entre mathématiciens et industriels et à les étendre à de nouveaux domaines. Ceci concerne les mathématiques « déjà » appliquées (aux premiers rangs desquelles le calcul scientifique, les statistiques, la modélisation, l’optimisation...), mais aussi des mathématiques plus traditionnelles (géométrie, algèbre, analyse, logique, systèmes dynamiques...).

Les industriels qui présenteront des ateliers

Frédéric Deschamps - LGM : "Modèles de vie accélérée pour les cartes électroniques"

Andrea Giovannini - Airbus : "Identification of suitable prognostic techniques to improve aircraft fuel tank water management"

Benoit Guyot - SNCF : "Modélisation de la durée de vie d'actifs ferroviaires à base de retours d'expériences hétérogènes"

Sébastien Travadel - Safety Line : "Détection de profils de mission à risque"

